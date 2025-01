Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti, Prima D. La Quarantolese esonera Luppi. Per la salvezza torna Rampani

Salta lapanchina del 2025 neimodenesi. In’D’ la sconfitta nell’anticipo di sabato per 4-2 a San Prospero sul campo della Vis fanalino di coda, quarta di fila, ha portato lare mister Francesco, scelto lo scorso maggio dopo la discesa dei gialloblù dalla Promozione al posto di Andrea Loddi, di cui era stato il preparatore atletico.veniva già dall’esperienza da allenatore a Medolla portato due anni fa dalla Terza alla Secondadi essere sostituito da Perrotta. "Una scelta a malincuore ma fatta per provare a dare la scossa" ha spiegato il ds Claudio Benatti che ha affidato la squadra a Paolo(foto), nella stagione 2023-24 alla guida della Mirandolese in Seconda per le prime 8 giornate in cui dopo i 12 punti conquistati venne rilevato da Bonissone.