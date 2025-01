Lanazione.it - Aggressioni ai sanitari, il racconto: “Ho subito danni permanenti. Tanti colleghi chiedono di essere spostati”

Firenze, 21 gennaio 2025 – Coltivare la responsabilità collettiva per mettere fine alleche subiscono i lavoratori. “Bisogna costruire insieme. Bisogna affermare il problema. Se non si condividono le difficoltà, non si condivide neanche l’obiettivo di risoluzione”. Sono le parole di Giorgio Graziani, segretario confederale Cisl, che, ieri mattina, ha chiuso il convegno “Stoplavoratori” organizzato dalla Cisl Firenze Prato. Tre testimonianze di tre vittime aggredite mentre erano in servizio. E poi una tavola rotonda dove hanno partecipato la sindaca di Firenze Sara Funaro, il questore di Firenze Fausto Lamparelli, il segretario confederale Cisl Giorgio Graziani il responsabile del servizio prevenzione di Careggi Fabrizio Dori e il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli.