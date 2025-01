Ilrestodelcarlino.it - In un anno 141 fumatori in cura: "Ma l’80% smette o diminuisce"

Fino a vent’anni fa, nonostante fosse ormai chiaro che le sigarette prossero danni alla salute, fumare era ancora parte integrante della vita quotidiana. Nei ristoranti, nei bar, negli uffici, la ‘nebbia’ grigiastra accoglieva gli avventori con il suo inconfondibile odore e le sigarette circolavano senza restrizioni, accettate come un’abitudine normale. La legge Sirchia del 2005 ha segnato una svolta decisiva, introducendo il divieto di fumo nei locali pubblici e aprendo la strada a una maggiore tutela contro il fumo passivo. A distanza di due decenni, è lecito chiedersi: la norma è riuscita a far perdere il vizio agli italiani? Secondo gli ultimi dati disponibili, in Romagna il 28% dei cittadini tra i 18 e i 69 anni continua a fumare (una percentuale che si è ridotta di pochi punti rispetto al passato) e superiore alla media regionale, che si attesta al 24%.