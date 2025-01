Anteprima24.it - Casertana all’esame Turris: Pavanel all’esordio in panchina, sceglie il 4-3-3

Tempo di lettura: 3 minutiIl match che dovrà disputare lafra qualche ora, ha il sapore come uno dei tanti esami che la squadra sarà chiamata a sostenere, per evitare lo spettro playout. Lavenderà cara la pelle, giocherà d’orgoglio, al netto di tutte le difficoltà societarie, non ha niente da perdere e avrà la testa sgombra.è al vero esordio in, visto che con il Picerno c’era il suo secondo Michele Zeoli. C’è tanta aspettativa su di lui e sul ds Taldo, che ancora devono essere presentati alla stampa locale. C’è aspettativa soprattutto perché queste due scelte vanno a smentire quanto la dirigenza dei Falchetti ha fatto quest’estate. Di Iori, e della, ha parlato l’allenatore Roberto Taurino a Punto C il consueto appuntamento di Anteprima24 sul girone C della serie C: “Quando tu fai una stagione così positiva, si crea un’aspettativa molto alta, alla ripartenza.