Iltempo.it - Barbara Alberti: "Io, di sinistra, contro il correct. Schlein non sa svegliare il popolo"

Leggi su Iltempo.it

Oggi chi è davvero la? Ne abbiamo parlato con la nota scrittrice italianache per prima rinnega fenomeni come quelli del politicamente corretto tanto cari a un certo Pd., cosa pensa del politicamente corretto? «È una finzione, è la dimostrazione che siamo spacciati. Non riuscendo a cambiare una società che abbiamo costruito in modo mostruoso, nel massimo egoismo consumista, nel cinismo e nell'ingiustizia, cerchiamo di rimediare con le parole. È un tempo barocco, anzi rococò, e nominalista, con questa stupidaggine di negare la realtà della vita attraverso le parole. La morte non si nomina più. Morte e vecchiata sono state abrogate dal mercato». Però ladi oggi è molto incentrata su temi come questo. «Non si occupa solo di questo. È vero però che si sostiene questa finzione.