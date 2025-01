Ilrestodelcarlino.it - Agguato fuori dallo stadio: "Aggrediti con i bastoni". Uno al Pronto soccorso

ai tifosi dell’Urbania, ieri nel tardo pomeriggio, al termine della partita contro il K Sport, a Montecchio. Due tifosi sono stati colpiti con i(quelli delle bandiere) in pieno volto. Uno di loro è finito al. Erano appena uscitidi Montecchio, e stavano per salire a bordo del pullman che li riavrebbe riportati a casa insieme agli altri tifosi, ma nel parcheggio hanno trovato gli ultras del club avversario che si sono accaniti violentemente contro di loro. Unche si è consumato davanti agli occhi di numerosi testimoni. Così lo racconta Francesco Pierini, 40 anni, una delle vittime: "Ero con un mio amico – racconta – lui è stato colpito con una sprangata in testa. Io ho cercato di aiutarlo e sono stato colpito all’occhio. Da quel momento non mi ricordo più niente".