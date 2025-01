Ilgiorno.it - Santo Stefano Lodigiano, la sindaca annuncia la chiusura dell'asilo: arriva la richiesta di dimissioni

(Lodi ), 19 gennaio 2025 – Prima il sit in dei genitori, ora i cartelli di protesta e la camminata pacifica. Continuano le mosse popolari per protestare contro la decisione di chiudere la scuola materna di. Misura presa a partire dal prossimo anno scolastico. Sabato 18 gennaio 2025 c'è stato un sit-in di protesta, da parte di una cinquantina di genitori dei bimbi frequentanti la scuola materna del paese, che si sono trovati nella piazza del Municipio per chiedere un incontro al sindaco Marinella Testolina. E oggi 19 gennaio 2025, alle 14,30, da piazzale Sant'Ignazio, ci sarà una partecipata camminata di protesta, cui prenderanno parte anche cittadini di Corno Giovine e dintorni. Le manifestazioni sono nate dopo che la stessa prima cittadina, Marinella Testolina, ha diffuso una nota, con la quale è stato ribadito che il plesso di piazza Roma è destinato alla