Sport.quotidiano.net - Giana, il dolce è nella coda. Renate beffato da Avinci

GORGONZOLA (Milano)Il tocco ravvicinato di Gabrielall’ultimo secondo di gioco permette alladi tornare alla vittoria casalinga a oltre due mesi di distanza dall’ultima volta. L’undici di Gorgonzola lo fa contro unalla sua terza sconfitta di fila del 2025, che paga a caro prezzo l’inferiorità numerica per il cartellino rosso sventolato al minuto 59 a Bonetti, ammonito due volte in 60 secondi, lasciando i suoi in dieci e sotto di un gol. Quello segnato poco prima direttamente da punizione da Lamesta che sblocca un match fino a quel momento combattuto ma senza i guizzi delle punte. Del resto laè priva anche di Stuckler, mentre l’attacco delè il secondo peggiore del torneo. Esordio fortunato, però, dell’ultimo arrivato Kolaj che alla mezz’ora della ripresa, tutto solo in area, ristabilisce la parità.