Conte parla del sostituto di Kvaratskhelia e avverte | Fare le cose come Dio comanda o si resta con uomini che non mi tradiranno mai

“Stiamo andando avanti avendo situazioni, tra infortuni e mercato, che potrebbero ammazzare un toro e invece noi stiamo in piedi e non ci lamentiamo. E’ tutto frutto del grande lavoro che fanno i ragazzi, che hanno voglia di migliorarsi”. La vittoria del Napoli per 3-2 in casa dell’Atalanta rappresenta un successo importantissimo per Antonioin ottica Scudetto. Al momento, la classifica al triplice fischio vede la squadra di Lukaku e compagni portarsi a più 6 sull’Inter (con i nerazzurri che hanno 2 match in meno) e sulla stessa Atalanta. Ma sono le questioni di mercato che scaldano l’allenatore leccese nella consueta intervista post match, a maggior ragione dopo la partenza diceduto al PSG.“Chi lo sostituirà? Non entro nel merito, lascio al club la decisione. Dovessero chiedermi qualcosa dirò il mio pensiero.