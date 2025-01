Tg24.sky.it - Cecilia Sala: "In Iran interrogatori incappucciata con faccia al muro"

"Venivo interrogatacon laal. Finché c'è la Repubblica islamica non tornerò in".racconta i suoi 21 giorni nel carcere di Evin, alla periferia della capitaleiana Teheran, intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Arrestata il 19 dicembre mentre si trovava nel Paese per lavoro, la giornalista romana è arrivata in Italia lo scorso 8 gennaio. Spiega di essere stata interrogata sempre dalla “stessa persona” e in lingua inglese. “Capivo che conosceva molto bene l'Italia. Il giorno prima della mia liberazione sono stata interrogata per dieci ore di seguito. In uno sono crollata, mi hanno dato una pasticca per calmarmi". Poi scende nei dettagli di quanto succede nella temuta prigione: "Quando si aprivano le porte sentivo una ragazza di una cella vicina che prendeva la rincorsa per sbattere la testa il più forte possibile contro la porta.