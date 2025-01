Panorama.it - Canada: il lungo addio di Justin Trudeau

in questo momento è come il topo che si nasconde sotto i mobili della cucina quando cerchi di scacciarlo con una scopa. Prima o poi, lo becchi di sicuro». La profezia di Kevin O’Leary, l’investitore nel reality show Shark Tank, una vera chicca nella tempesta di invettive che per mesi si è abbattuta suil giovane, si è realizzata all’inizio della settimana scorsa.Il topolinosi è arreso, è uscito dal suo nascondiglio e ha annunciato che si farà da parte come primo ministro e come leader dei Liberali, con il Parlamento in proroga fino al prossimo 24 marzo, sino a quando non sarà individuato il suo successore alla guida del partito. Il timore che la «scopa» elettorale possa spazzare via il Partito liberale, privandolo del titolo di opposizione ufficiale dopo le elezioni previste per ottobre, è concreto.