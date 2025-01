Universalmovies.it - Superman | Il teaser trailer nella versione IMAX

aprirà ufficialmente il nuovo DC Universe, nell’attesa Warner Bros continua a stizzicare il palato dei fan con nuovi contenuti promozionali.Quest’oggi, in attesa di poter ottenere ilufficiale, il circuito cinematograficoha diffuso in rete la nuovadel– già noto a questo indirizzo – con una serie di piccole sequenze inedite. Tra le “nuove aggiunte” più importanti, uno sguardo a Lex Luthor (Nicholas Hoult) con occhiali a specchio, ed uno più ravvicinato a Mister Terrific (Edi Gathegi).Note di Produzione“”, il primo film della DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo, a partire dalla prossima estate, distribuito da Warner Bros. Pictures.