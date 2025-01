Pronosticipremium.com - Roma, AZ all’orizzonte: Baldanzi scalda i motori

Leggi su Pronosticipremium.com

Reduce dalla vittoria per 3-1 con il Genoa, lavuole continuare sulla retta via. I giallorossi hanno messo al tappeto un Grifone in forma, con una prova convincente per tutto l’arco dei 90 minuti. L’obiettivo è dare continuità alle recenti prestazioni, continuando a risalire la china di una classifica che ora inizia a sorridere. Il 7° posto non è più, infatti, una chimera. I capitolini avranno modo di staccare la spina, per poi pensare al prossimo match con l’AZ, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18:45 in trasferta. Una partita estremamente delicata, per il prosieguo del cammino in Europa League.Claudio Ranieri è consapevole che in Olanda passerà tanto della qualificazione al prossimo turno di Coppa UEFA. Per raggiungere tale traguardo, però, servirà una prestazione di alto profilo, dal punto di vista tecnico e caratteriale.