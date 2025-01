Netanyahu | obiettivo è fine minacce Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.50 "Obiettivi della guerra è chenon rappresenti più una minaccia per Israele.La sacra missione di liberare gli ostaggi mi ha accompagnato per tutta la vita". Lo ha dettoin un intervento televisivo."Non ci ritireremo dal corridoio Filadelfia, ma avrem il pieno controllo della zona cuscinetto". "Apprezzo la decisione di Trump di rimuovere tutte le restrizioni rimanenti sull'approvvigionamento di armi e munizioni essenziali per Israele.Se dovremo riprendere i combattimenti,lo faremo in modi nuovi e con una grande forza".