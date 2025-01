Ilfattoquotidiano.it - “Make-up no make-up”, cos’è il look “appena sveglia” che conquista i vip e la Gen Z. L’esperta: “Un compromesso tra l’esigenza di apparire e quella di sentirsi autentici”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mondo dei social network, dominato da piattaforme come TikTok e Instagram, è spesso associato a immagini di perfezione, filtri accattivanti eimpeccabili. Ma una nuova tendenza sta ribaltando l’idea tradizionale di trucco e bellezza: il “-up No-up”. A prima vista, potrebbe sembrare un paradosso, un trucco che non vuole sembrare trucco. Ma in realtà, si tratta di un’arte raffinata che punta a esaltare i lineamenti naturali con prodotti e tecniche studiati per creare un effetto di disarmante semplicità. Non è un addio al trucco, bensì un invito a riscoprirlo come strumento di delicatezza età.Scorrendo i dei social, ci si imbatte in una miriade di tutorial che spiegano come ottenere quel” che, in realtà, richiede tempo, cura e una selezione accurata di prodotti, meglio se ecobio.