Quifinanza.it - Il partito di Meloni è ancora quello che cresce di più, il Pd rincorre e il M5S galleggia

Fratelli d’Italia di Giorgiaè saldamente il primod’Italia. Continua l’onda lunga dell’effetto Cecilia Sala che permette aldella premier dire più degli altri. Per il resto, le altre forze politiche sono tutte in stallo o in lieve calo, oppure crescono di percentuali omeopatiche.Rispetto alla rilevazione precedente, il Movimento 5 Stelle è ilin maggiore sofferenza. I pentastellati risentono della lotta intestina che ha portato al “grillicidio”, braccio di ferro che ha destabilizzato parte dell’elettorato. E risentono anche del fatto che il M5S ha votato per la collocazione nell’area progressista, ma senza darsi una chiara identità. Oggi gli ex grillini si pongono a sinistra, ma in una maniera alternativa al Pd e più moderata rispetto ad AVS e +Europa.