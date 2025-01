Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi parla di Helena: “Era più forte di Shaila, è stata mandata via perché…”

Nella penultima puntata del, andata in onda su Canale 5 lunedì sera, si è consumato l’acceso scontro al televoto traGatta ePrestes, che ha visto trionfare la ballerina, mentre la modella ha dovuto abbandonare il gioco, condisappunto dei suoi fan, che speravano di vederla ancora nella Casa.Anche all’interno della Casa in molti sono rimasti sorpresi dall’esito di questo televoto e in particolareDi Palma, nelle scorse ore si è ritrovata are con Emanuele in giardino e ha ammesso che secondo leiera piùdi, ma èvia per via degli ultimi avvenimenti e delle accese liti con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi:Alla fine èvia lei, che poi secondo meera piùdi. Se non fossero successe quelle cose.