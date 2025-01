Giuli "Agrigento può diventare il cardine della rinascita"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Soltanto tornando a riflettere sulla propria identità, sui percorsi attraverso i quali essa si è formata, sui processi che l’hanno plasmata e sulle stratificazioni che ne hanno arricchito la linfa vitale è possibile raggiungere quella consapevolezza di sè necessaria a rispecchiarsi nelle altre culture”. Così il MinistroCultura, Alessandro, in uno dei passaggi del discorso pronunciato questa mattina alla presenza del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in occasionecerimonia di apertura diCapitale ItalianaCultura 2025.“– ha osservato il Ministro – ha l’opportunità di divenire ildi un territorio ricco di complessità, prodotto dalle innumerevoli civiltà che in millenni di storia vi sono fiorite, sfiorite e rifiorite.