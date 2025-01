Quotidiano.net - Basilea 3 plus bloccato: preoccupazione per l'Occidente, appello alle istituzioni

"Il tema economico-finanziaria che mi preoccupa di più è, che è l'accordo degli organismi finanziari delle banche centrali dell', con l'approvazione delledell', e che è stato negoziato molti anni per prevenire ed evitare crisi bancarie e finanziarie.oggi è". Lo ha detto il presidente Abi Antonio Patuelli, che oggi a Firenze ha ricevuto il Pegaso d'oro della Regione Toscana, consegnato dal presidente Eugenio Giani, a margine della cerimonia. L'accordo è, ha aggiunto Patuelli, "perché nei giorni scorsi negli Usa è stata ricadenzata l'entrata in vigore unilateralmente, e perché ieri la Gran Bretagna ha comunicato che farà altrettanto: ne rinvia l'entrata in vigore. Quindi l'aveva concordato negli anni scorsi regole identiche di prudenzialità economico-finanziaria bancaria.