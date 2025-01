Ilrestodelcarlino.it - Yehor, una spada d’oro. Trionfo a Monreale

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Circolo Ravennate della. Per il Circuito Europeo Cadetti di Bratislava erano quattro gli atleti ravennati sui 40 azzurri presenti. Lavinia Delfino, Elena Antonucci, Mariasole Romanini e Francesco Delfino, il quale, oltre che partecipare alla gara individuale, ha fatto parte della prima squadra Italia, ottenendo un buon quinto posto a squadre. Per le prove interregionali, a Martignacco erano invece di scena gli atleti delle categorie Under 14, per la seconda prova interregionale dimaschile e femminile. Diciannove gli atleti ravennati schierati che hanno conquistato un oro, un argento e due quinti posti. A salire sul gradino più alto del podio è statoKariuchenko (nella foto), per la categoria Giovanissimi (2013), già nei primi dieci della classifica provvisoria dopo la fase a gironi, insieme al compagno di sala Filippo Zuffi (secondo in questa fase).