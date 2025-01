Lanazione.it - Tushe Prato, super sfida contro Trapani

Leggi su Lanazione.it

Lachiude il girone d’andata con un big-match. Al Pala Keynes domani sera (inizio alla ore 21) ospiterà ilcon cui divide il primo posto nella classifica del girone C della serie A2 femminile di pallamano. A dire il vero, le squadre al comando sono quattro, perché a pari punti con le due già ricordate ci sono anche Publiesse Chiaravalle e Conversano, ma quest’ultima osserverà stavolta il proprio turno di riposo. Lotta a tre dunque per girare la boa in testa alla classifica ma le ragazze allenate da Valentina Megli hanno tutte le possibilità per raggiungere questo traguardo parziale e conquistare il titolo di campionesse d’inverno. Il programma: Edilspi Mattroina-Euromed Mugello e Halikada Gattobardo Licata-Publiesse Chiaravalle. La classifica:, Publiesse Chiaravalle e Conversano 8 punti; Euromed Mugello ed Edilspi Matroina 2; Halikada Gattopardo 0.