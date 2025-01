Iodonna.it - Torna sui nostri schermi, dopo 44 anni, la premiata coppia di “American Gigolò”: Richard Gere e Paul Schrader! Ma stavolta si dedicano a un intenso bilancio esistenziale..

Squadra che vince non si cambia. Ci sono voluti 44, ma alla fine laprotagonista-regista disi è ricomposta.sonoti insieme per Oh, Canada – I tradimenti, tratto da I tradimenti di Russell Banks. Storia, inevitabilmente, senile: un famoso documentarista, malato terminale, decide di raccontarsi senza sconti davanti alla telecamera di due suoi ex studenti. E molte rivelazioni – non proprio edificanti – coglieranno di sorpresa anche la seconda moglie (Uma Thurman), che assiste alle riprese. «Ho fatto carriera convincendo la gente a confessarmi la verità, ora tocca a me» spiega. Nei flashback, il ruolo è affidato alla neostar Jacob Elordi.