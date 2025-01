Thesocialpost.it - Starship esplode in volo: problemi al traffico aereo, ma successo per il razzo Super Heavy

Unparziale per SpaceX nel settimo test didi, il veicolo di Elon Musk destinato alle future missioni sulla Luna e su Marte. Durante la missione,, che trasportava anche dieci copie di satelliti Starlink, è esplosa in aria, causandoal, mentre ilha completato conil rientro e il riaggancio alla torre di lancio.L’incidente e le conseguenzeLa navicella avrebbe dovuto ammarare nell’Oceano Indiano, ma ha subito una “repentina distruzione non programmata” durante la fase di ascesa, come comunicato dalla stessa SpaceX. Kate Tice, ingegnere della compagnia, ha confermato che la capsula ha trasmesso dati per circa 20 minuti prima di interrompere improvvisamente ogni segnale. La deflagrazione ha costretto oltre 20 voli civili a modificare la propria traiettoria sul Golfo del Messico, mentre alcuni aerei sono rimasti a terra all’aeroporto internazionale di Miami.