Sport invernali oggi in tv: orari gare venerdì 17 gennaio, programma, streaming

17, tengono banco glie su OAve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino con il superG sulle nevi di Wengen, in Svizzera. Mattia Casse, molto veloce nel corso delle prove cronometrate di discesa, andrà all’attacco e sfiderà la corazzata svizzera. Rimanendo in tema di Circo Bianco, seconda giornata di training a Cortina d’Ampezzo di discesa sull’Olimpia delle Tofane e le azzurre vorranno replicare quanto di buono fatto ieri.Assisteremo poi agli appuntamenti del massimo circuito internazionale dello skicross a Reiteralm, dello sci di fondo a Les Rousses (Francia) e del biathlon a Ruhpolding (Germania).