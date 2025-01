Ilrestodelcarlino.it - Rapina in banca da film a Bomporto (Modena), sgominata la banda

17 gennaio 2025 – Tre uomini originari di Terni e Napoli sono finiti in carcere, in misura cautelare, dopo unaavvenuta il 7 aprile del 2023 all'interno della filiale dellaBper, nella frazione di Solara di, in provincia di. Si tratta di un 53enne, un 52enne un 37enne, il primo di Terni e gli altri di Napoli. Quel giorno, intorno alle 13, dopo aver scardinato con una ventosa il vetro di un infisso, due uomini si sono introdotti nell'istituto di credito, in quel momento chiuso al pubblico, e hanno minacciato il direttore e due dipendenti con un taglierino per poi farsi consegnare circa 90mila euro contenuti nella cassetta dello sportello Atm. I militari hanno accertato che nei giorni precedenti allagli indagati avevano fatto dei sopralluoghi a Solara a bordo di due auto, una con targa contraffatta e una noleggiata.