Ilrestodelcarlino.it - Patrioti a Bologna sabato 18 gennaio: cosa sappiamo

, 172025 – La Questura “ha escluso nettamente, in maniera chiara, una manifestazione o marcia deiin città". È quanto emerso durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e a riferirlo è stata l'assessora comunale alla Sicurezza, Matilde Madrid, parlando in Consiglio comunale dell'iniziativa che l'organizzazione di estrema destra nei giorni scorsi ha annunciato per la giornata di18. L'ipotesi è di una ‘passeggiata’ per la sicurezza della Rete dei, sulla quale però non ci sono conferme ufficiali. “Non è stata preavvisata alcuna manifestazione – ha spiegato poi il questore di, Antonio Sbordone – e tutto lascia intendere che questa manifestazione non c'è, perché questi gruppi politici, quando hanno ritenuto di indire manifestazioni, lo hanno sempre fatto con regolare preavviso, ci può essere qualdi estemporaneo, ma certamente non preoccupante”.