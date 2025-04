Come sta Donald Trump I risultati dei primi esami da presidente E il peso sui 100 chili

Leggi su Open.online

Sono stati resi pubblici idel primo esame fisico effettuato dalnel suo secondo mandato presidenziale., qualche giorno fa, si era recato al Walter Reed Army Medical Center nella periferia di Washington, DC, dove ha trascorso il pomeriggio per sottoporsi a visite mediche, prima di volare direttamente a Mar-a-Lago per il fine settimana. Il medico della Casa Bianca Sean Barbabella ha pubblicato i, rivelando quali farmaci sta assumendo il, quantoha perso dal suo primo mandato e altro ancora.Quali farmaci assumesta assumendo due farmaci per tenere sotto controllo il colesterolo (rosuvastatina ed ezetimibe), assume aspirina per la prevenzione cardiaca e, se necessario, utilizza anche una crema al mometasone per una patologia della pelle.