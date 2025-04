Cade dalla mountain bike e batte la testa 13enne al ospedale

13enne caduto dalla mountain bike mentre stava facendo un giro insieme ad alcuni amici nelle campagne tra i comuni di Gazzola e Rivergaro. Il ragazzino al momento del fatto era solo e ha battuto la testa. I compagni lo hanno trovato a terra e. Ilpiacenza.it - Cade dalla mountain bike e batte la testa, 13enne all'ospedale Leggi su Ilpiacenza.it Soccorsi in azione nel pomeriggio del 13 aprile per uncadutomentre stava facendo un giro insieme ad alcuni amici nelle campagne tra i comuni di Gazzola e Rivergaro. Il ragazzino al momento del fatto era solo e ha battuto la. I compagni lo hanno trovato a terra e.

