Il Nuovo Horror Sinners di Ryan Coogler è Ispirato alla Sua Famiglia

Sei pronto per unfilmche ti terrà col fiato sospeso? Il regista di Black Panther,, sta per lanciare, unambientato negli anni '30 negli Stati Uniti meridionali. Ma la cosa più interessante è che questo film nasce da un legame molto personale con la sua. Un'Ispirazione Profonda dalle Radici FamiliariL'idea diè germogliata dal rapporto speciale cheaveva con suo zio James, originario del Mississippi. Quando ascoltava il blues, parlava solo di quel luogo. Questa connessione profonda ha spintoad esplorare la storia dei suoi antenati e a tradurla in un film. Michael B. Jordan: Doppio Ruolo per Doppio TerroreIn, seguirai le vicende dei fratelli gemelli Elijah ed Elias, interpretati entrambi da Michael B. Jordan.