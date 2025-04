.com - Prima Categoria / La Filottranese inguaia la Labor: 2-0 al “San Giobbe”

Coppari su rigore e Grilli regalano i tre punti casalinghi alla squadra di Marco Strappini. Iini restano ultimi e ora hanno le spalle al muro. Nel girone C la Passatempese si porta fuori dai play-out battendo 0-2 il Montemilone PollenzaFILOTTRANO, 13 aprile 2025 – Lavince all’inglese contro lae torna all’ottavo posto. La squadra di Marco Strappini, infatti, ha vinto 2-0 grazie alle reti di Carlo Coppari su rigore e di Grassi, tra il 52? e il 63?, nel posticipo della 28^ giornata del girone B di. Si complica, invece, la situazione deiini del duo Piccinini-Moreschi, sempre ultimi a 18 punti. A due partite dalla fine della regular season, infatti, restano a -3 dalla Sampaolese e, in caso di sconfitta nel prossimo turno in casa contro il Borgo Minonna e di contemporaneo pareggio dei sampaolesi a Castelleone di Suasa, sarebbero retrocessi aritmeticamente.