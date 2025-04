Tacchinardi è estasiato dalla Juve di Tudor Per me è nato l’Igor Tudor Ball Ho visto una squadra che dominava la partita come è accaduto in quella sfida

JuventusNews24Tacchinardi non sta nella pelle nel commentare la vittoria che la Juve ha ottenuto contro il Lecce: dopo ieri è nato l’Igor Tudor BallAlessio Tacchinardi è sicuro. Dopo la sfida di ieri tra la Juventus e il Lecce è nato l’Igor Tudor Ball, una nuova filosofia che l’ex centrocampista bianconero spiega così sul proprio profilo Instagram. PAROLE – «Il secondo gol è l’Igor Tudor pensiero. Dopo il primo tempo ero già tutto esaltato, pensavo al titolo e mi usciva fuori qualcosa come ‘Igor Tudor Ball’, perché la Juve aveva fatto un primo tempo clamoroso. 18 tiri in porta a 3. A livello di possesso palla, che a me non mi entusiasma molto, ha raggiunto quasi il 70%. Una Juve intensa, una Juve dinamica, una Juve che offendeva, una Juve sempre verticale, una Juve perfetta e fantastica, stile Roma». Juventusnews24.com - Tacchinardi è estasiato dalla Juve di Tudor: «Per me è nato l’Igor Tudor Ball. Ho visto una squadra che dominava la partita, come è accaduto in quella sfida» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24non sta nella pelle nel commentare la vittoria che laha ottenuto contro il Lecce: dopo ieri èAlessioè sicuro. Dopo ladi ieri tra lantus e il Lecce è, una nuova filosofia che l’ex centrocampista bianconero spiega così sul proprio profilo Instagram. PAROLE – «Il secondo gol èpensiero. Dopo il primo tempo ero già tutto esaltato, pensavo al titolo e mi usciva fuori qualcosa‘Igor’, perché laaveva fatto un primo tempo clamoroso. 18 tiri in porta a 3. A livello di possesso palla, che a me non mi entusiasma molto, ha raggiunto quasi il 70%. Unaintensa, unadinamica, unache offendeva, unasempre verticale, unaperfetta e fantastica, stile Roma».

