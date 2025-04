Piazza Alario parte il progetto di riqualificazione la presentazione al Comune

presentazione del progetto di riqualificazione su Piazza Alario, sostenuto e finanziato interamente dalla Fondazione Monte Pruno in collaborazione con la Banca Monte Pruno. Si tratta. Salernotoday.it - Piazza Alario, parte il progetto di riqualificazione: la presentazione al Comune Leggi su Salernotoday.it E’ in programma martedì 15 aprile, alle ore 10.30, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, la conferenza dideldisu, sostenuto e finanziato interamente dalla Fondazione Monte Pruno in collaborazione con la Banca Monte Pruno. Si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Anche Legacoop Romagna in piazza a Roma per l'Europa : "Dalla parte dei valori di pace e democrazia"

Piazza Alario : al via un nuovo intervento di restyling - il progetto

Salerno - nuova vita per Piazza Alario : riqualificazione con fondi della Banca Monte Pruno

Ne parlano su altre fonti Piazza Alario, parte il progetto di riqualificazione: la presentazione al Comune. Riqualificazione Piazza Alario a Salerno con il sostegno di Fondazione e Banca Monte Pruno. Piazza Alario: al via un nuovo intervento di restyling, il progetto. La Chiesa di San Pietro Apostolo di Fisciano recupera il suo antico splendore. Piazza Alario, Comitato presenta progetto e accusa: "Ignorati dal Comune". Piazza Alario, raccolta firme contro il progetto del Comune (FOTO).

Si apprende da msn.com: Salerno, in arrivo un nuovo intervento di riqualificazione in Piazza Alario - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

zon.it riferisce: Salerno, nuova vita per Piazza Alario: riqualificazione con fondi della Banca Monte Pruno - Piazza Alario si prepara a cambiare volto grazie a un nuovo intervento di riqualificazione urbana, finanziato questa volta dalla Banca di Monte Pruno. Il ...