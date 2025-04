Sololaroma.it - Como-Torino 1-0, Douvikas decisivo: Fabregas batte Vanoli

Si avvia verso una conclusione la 32° giornata di Serie A, che ci ha regalato spettacolo in questi 3 giorni. Una delle ultime partite di questa domenica ha messo a confronto due squadre che stanno lottando per la metà classifica. Stiamo parlando di, che si sono affrontate alle 18:00 al Sinigaglia. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei lariani, che hanno messo in cascina 3 punti pesanti contro un avversario in forma.Il primo tempo vede entrambe le compagini giocare a viso aperto, provando ad affondare il colpo. I padroni di casa riescono nell’intento al 38?, con Tasosche insacca di testa sul cross perfetto di un Mergim Vojvoda liberato dopo un’ottima azione corale. Nella ripresa, i granata provano a siglare la rete del pareggio ma non riescono a superare il muro avversario, con Ivan Ilic che si vede annullare l’1-1 nel finale.