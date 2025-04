Ordine d’arrivo MotoGP GP Qatar 2025 successo di Marc Marquez Francesco Bagnaia sul podio

2025 ha visto concludersi domenica 13 aprile, il fine settimana del GP del Qatar, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 22 giri del circuito di Lusail, valida per la quarta tappa stagionale del calendario di MotoGP.successo dell’iberico Marc Marquez, che precede il connazionale Maverick Viñales, mentre completa il podio Francesco Bagnaia, terzo, che precede un altro italiano, ovvero Franco Morbidelli, quarto. Seguono il transalpino Johann Zarco, quinto, e l’iberico Fermin Aldeguer, sesto.Settima piazza per lo spagnolo Alex Marquez, davanti al transalpino Fabio Quartararo, ottavo, ed all’iberico Pedro Acosta, nono, mentre completa la top ten Marco Bezzecchi, decimo, che regola altri due azzurri, ovvero Luca Marini, 11°, ed Enea Bastianini, 12°. Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Qatar 2025: successo di Marc Marquez, Francesco Bagnaia sul podio Leggi su Oasport.it Il Motomondialeha visto concludersi domenica 13 aprile, il fine settimana del GP del, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 22 giri del circuito di Lusail, valida per la quarta tappa stagionale del calendario didell’iberico, che precede il connazionale Maverick Viñales, mentre completa il, terzo, che precede un altro italiano, ovvero Franco Morbidelli, quarto. Seguono il transalpino Johann Zarco, quinto, e l’iberico Fermin Aldeguer, sesto.Settima piazza per lo spagnolo Alex, davanti al transalpino Fabio Quartararo, ottavo, ed all’iberico Pedro Acosta, nono, mentre completa la top teno Bezzecchi, decimo, che regola altri due azzurri, ovvero Luca Marini, 11°, ed Enea Bastianini, 12°.

