Ilic illude il Torino Gol nel recupero annullato trionfa il Como

Como vince una partita sofferta in casa 1-0. Nel recupero il gol di Ilic che illude il Torino per l'1-1, ma il VAR annulla il gol per un doppio tocco su calcio d'angolo. SALVEZZA BLINDATA – A decidere la sfida è una rete di Douvikas al 38?, che finalizza al meglio un perfetto cross dalla sinistra di Vojvoda, infilando di testa Milinkovic-Savic e facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. Una vittoria pesantissima per la squadra di Cesc Fabregas, che sale così a 36 punti e si porta a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, blindando virtualmente la permanenza nella massima serie. È il coronamento di una stagione solida e compatta, costruita sull'organizzazione tattica e sulla crescita di diversi elementi chiave della rosa.Gran gol di Ilic annullato per l'1-1! Ma c'è un'irregolarità nel Torinoannullato – Il Torino, invece, resta fermo a quota 40, vedendo sfumare le residue speranze di agganciare il treno europeo.

