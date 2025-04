Sport.quotidiano.net - Maggioni si scatena e il Mantova riacciuffa lo Spezia: 2-2

Una doppietta diin un finale mozzafiato consente a uncoraggioso e indomabile di frenare la voglia del quotatodi vincere e di continuare a rimanere nella scia del Pisa per la volata che vale la promozione diretta in serie A. La sfida in un “Martelli” pieno di pubblico come nelle occasioni illustri, si chiude 2-2 dopo che i liguri hanno avuto la forza di portarsi sullo 0-2 prima di subire il veemente ritorno della squadra di Possanzini che, tra l’altro, all’8’ di un recupero interminabile ha pure assaporato la gioia del sorpasso vincente prima di veder annullato il gol-partita di Cella per fuorigioco dello stesso centrale. I virgiliani si portano così a due punti di vantaggio su una zona playout a dir poco complessa visto che a quota 35 sono appaiate ben quattro pericolanti.