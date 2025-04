Tgcom24.mediaset.it - Norvegia, riattivati i bunker della Guerra"Fredda: la paura della Russia

Vicino al confinecon la, a nord del Circolo Polare Artico, ci sono hangar scavati nella roccia e rimasti inattivi per anni. Sono stati costruiti durante la. Due delle sue strutture più importanti, la stazione aerea di Bardufoss e la base navale di Olavsvern, ora saranno riattivate. Il motivo è semplice: il nemico, la, è alle porte, la situazione internazionale si fa più complessa. Negli ultimi anni, infatti, Oslo ha deciso di investire risorse per restaurare alcunimilitari “top secret”. Erano circa 3mila quelli disseminati in tutto il paese, nascosti fra montagne e caverne. Ora sono due, in particolare, i giganteschiche Oslo ha riattivato, adattati alle esigenze attuali e dotati dei più moderni equipaggiamenti.