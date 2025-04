.com - Pallamano A Gold / Sardegna amara per la Publiesse Chiaravalle: la Raimond Sassari vince 38-30

La squadra di Guidotti è costretta a inseguire per tutto il match e non riesce a domare lo strapotere tecnico dei locali, 13 aprile 2025 –la più forte: complimenti alla. Ma anche alla, che non ha gettato la spugna fino all’ultimo secondo, nonostante le fatiche di un vero e proprio tour de force. Il terzo impegno in sette giorni sorride ai padroni di casa sardi, costruiti per primeggiare, 38-30.IL MATCH – L’avvio di gara strizza l’occhio ai locali, più precisi al tiro mentre i biancoblu faticano a sbloccarsi, complice un po’ di imprecisione ma anche un pizzico di sfortuna. Lasi procura un buon vantaggio all’inizio e alla fine della prima frazione, chiudendola avanti 22-16. Si segna tanto anche nella ripresa.Lagonfia la rete con regolarità ma i sardi non ne vogliono sapere di sbagliare a pochi passi dalla porta difesa in maniera alternata da Sanchez e Sampaolo, grande ex di giornata.