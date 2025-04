Capolavoro Fabio Grosso il Sassuolo torna in Serie A con 5 giornate d’anticipo

torna in Serie B, il Bra e la Sambenedettese tornano in C e raggiungono il già promosso Livorno e, soprattutto, il Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno in cadetteria. La firma in calce al Capolavoro neroverde è del pescarese Fabio Grosso. Europa.today.it - Capolavoro Fabio Grosso: il Sassuolo torna in Serie A con 5 giornate d’anticipo Leggi su Europa.today.it Giornata di verdetti nel calcio italiano. L'EntellainB, il Bra e la Sambenedetteseno in C e raggiungono il già promosso Livorno e, soprattutto, ilinA dopo un solo anno in cadetteria. La firma in calce alneroverde è del pescarese

Potrebbe interessarti anche:

Capolavoro Fabio Grosso : il Sassuolo torna in Serie A con 5 giornate d’anticipo

Sassuolo : Fabio Grosso analizza la sconfitta contro il Palermo

Fabio Capello : «Napoli-Inter - ecco a chi va meglio il pari. L’Atalanta lotterà per lo scudetto. E Inzaghi ha fatto un grosso errore con i cambi. Col Feyenoord attenzione…»

Ne parlano su altre fonti Capolavoro Fabio Grosso: il Sassuolo torna in Serie A con 5 giornate d’anticipo. Capolavoro Fabio Grosso: il Sassuolo torna in Serie A con 5 giornate d’anticipo. Nostalgia canaglia, Frosinone riabbraccia mister promozione Grosso. Serie B - Sassuolo, ufficiale: è Fabio Grosso il nuovo tecnico. Frosinone-Sassuolo, Fabio Grosso guida la banda degli ex. Sassuolo, stagione 2024/25: lo staff tecnico di mister Fabio Grosso.

gazzetta.it riferisce: Paolo Cannavaro, cuore Sassuolo: "Per tornare in A serviva una rivoluzione. È un capolavoro" - L'ex difensore si unisce ai festeggiamenti per la promozione della squadra di Grosso. Legatissimo ai neroverdi, racconta emozionato la rinascita del club ...

tuttojuve.com riferisce: Il Sassuolo di Fabio Grosso è aritmeticamente promosso in Serie A: decisivo il pari tra Mantova e Spezia - Dopo una cavalcata davvero notevole, è aritmetico l'immediato ritorno del Sassuolo in Serie A. La formazione di Fabio Grosso ha sfruttato il pareggio del Mantova contro lo Spezia ...

Lo riporta sportface.it: Sassuolo, bentornato in Serie A: decisiva la forza nel tenere i big, enigma Berardi per l’estate - Sassuolo torna in Serie A dopo un anno, numeri da record per i neroverdi di Fabio Grosso: Berardi di nuovo protagonista dopo l'infortunio ...