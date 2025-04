Calciomercato.it - Douvikas incorna il Torino: tre passi del Como verso la salvezza

Leggi su Calciomercato.it

I lariani di Fabregas si aggiudicano la sfida contro i granata di Vanoli grazie a un gol di testa messo a segno dal centravanti grecoIlvede la. I biancoblu di Cesc Fabregas hanno battuto con il risultato di 1-0 ilnella gara del tardo pomeriggio valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.Il gol diin(LaPresse) – Calciomercato.itDopo una prima mezzora abbastanza avara di emozioni, a stappare il match ci ha pensatocon un colpo di testa da distanza ravvicinata sul cross perfetto dell’ex Vojvoda, passato dai granata ai lariani nel mercato di gennaio. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per sfiorare il raddoppio con Moreno, mentre la ripresa si apre con le occasioni per Ikoné da una parte e Gineitis dall’altra.