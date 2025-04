Pallamano A Gold Camerano ora i play out sono a rischio la buona prova contro Merano non vale punti 25 29

CaMerano, 13 aprile 2025 – La Pallamano CaMerano cede al cospetto della Black Devils Merano per 25-29 e ora rischia la retrocessione diretta, visto il -8 dal Pressano. Un match in cui i gialloblu hanno sfoderato una grande prova di carattere e cuore, riuscendo a recuperare un iniziale svantaggio importante: purtroppo nel finale è mancata un po’ di lucidità ai ragazzi di coach Beppe Tedesco che hanno lottato fino all’ultimo nonostante le diverse defezioni. E’ stata comunque una grande prova collettiva, con Lorenzo Rossi, Mattia Bilò e Davide Boschetto sugli scudi.Primo tempo in cui gli ospiti partono subito forte e arrivano a toccare il +8. CaMerano fa difficoltà ad arginare gli altoatesini, che trovano sempre delle buone soluzioni offensive. .com - Pallamano A Gold / Camerano, ora i play-out sono a rischio: la buona prova contro Merano non vale punti (25-29) Leggi su .com I ragazzi di Tedesco agguantano il pari sul 22-22 con una prestazione di cuore e carattere, ma cedono sul finale, 13 aprile 2025 – Lacede al cospetto della Black Devilsper 25-29 e ora rischia la retrocessione diretta, visto il -8 dal Pressano. Un match in cui i gialloblu hanno sfoderato una grandedi carattere e cuore, riuscendo a recuperare un iniziale svantaggio importante: purtroppo nel finale è mancata un po’ di lucidità ai ragazzi di coach Beppe Tedesco che hanno lottato fino all’ultimo nonostante le diverse defezioni. E’ stata comunque una grandecollettiva, con Lorenzo Rossi, Mattia Bilò e Davide Boschetto sugli scudi.Primo tempo in cui gli ospiti partono subito forte e arrivano a toccare il +8.fa difficoltà ad arginare gli altoatesini, che trovano sempre delle buone soluzioni offensive.

