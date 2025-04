Lanazione.it - Firenze, la “prima” del Maggio Musicale: ospiti e vip. “Il Teatro è in salute”

, 13 aprile 2025 – Emozione e grande partecipazione per un evento strategico per la vita culturale fiorentina. L’inaugurazione dell87esima edizione delFiorentino ha richiamato molti volti noti. In scena la “Salome” di Richard Strauss. "Questo è il primo Festival del– dice il sovrintendente deldelFiorentino, Carlo Fuortes – in cui abbiamo pensato un programma ex novo, con delle opere importanti, con dei concerti importanti, con un'idea nuova. Iniziamo con Salome, che è un'opera molto importante, un capolavoro del Novecento, che ovviamente richiede unin forma, perché è molto complessa per l'orchestra, ha dei cantanti che devono cantare in modo straordinario, una regia che si deve confrontare con uno dei giganti della cultura occidentale come Salome, che per duemila anni ha nutrito la letteratura, l'arte figurativa, la musica, il, e quindi credo che sia una inaugurazione veramente importante, spero che piaccia".