5 Commedie Romantiche Anni 2000 da Riscoprire Assolutamente

Glisono stati un’epoca d’oro per le, sfornando un’infinità di film. Mentre alcuni hanno cavalcato l’onda del successo commerciale, altri gioielli sono rimasti nascosti. Preparati ache meritanouna seconda (o prima!) possibilità. “Innamorarsi a Manhattan”: La Magia del Primo Amore a New York“Innamorarsi a Manhattan” (2005) ti farà rivivere la purezza del primo amore attraverso gli occhi innocenti di Gabe, interpretato da un giovanissimo Josh Hutcherson. Ambientato nella vibrante New York, il film cattura l’essenza della scoperta emotiva, rendendolo un’esperienza universale e intrisa di nostalgia. Preparati a passeggiare per Manhattan e a ricordare i tuoi primi batticuori! “Abbasso l’Amore”: Un Omaggio Stiloso agli’60Diretto da Peyton Reed nel 2003, “Abbasso l’amore” è un vero e proprio tributo alledegli’60.