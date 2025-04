Serie D L’SSC Ancona urlo di rivalsa battuto in casa 3 1 il Notatesco

casa. Riaggancio dei playoff e, soprattutto, un messaggio forte arrivato dal campo che grida una gran voglia di futuro nel momento più delicatoAncona, 13 aprile 2025 – L’SSC Ancona ritrova la vittoria al Del Conero battendo 3-1 il Notaresco 1924 e ritrova anche i playoff con il riaggancio della quinta posizione (complice il ko del Fossombrone 2-1 ad Avezzano).Un’Ancona tutto cuore con le giuste motivazioni, ed è durante la ripresa che tira fuori il meglio dando una bella prova di determinazione. Un chiaro messaggio arrivato dal campo come segno di continuità e voglia di futuro.Dopo un primo tempo dai ritmi macchinosi, è durante la ripresa che i dorici trovano il giusto piglio. Prima Martiniello, per lui 14º centro in campionato, poi i subentrati Battistini e Bellucci a completare un’opera che urla rivalsa. .com - Serie D / L’SSC Ancona urlo di rivalsa: battuto in casa 3-1 il Notatesco Leggi su .com L’undici biancorosso torna a gioire al Del Conero dopo oltre due mesi dall’ultima vittoria in. Riaggancio dei playoff e, soprattutto, un messaggio forte arrivato dal campo che grida una gran voglia di futuro nel momento più delicato, 13 aprile 2025 –ritrova la vittoria al Del Conero battendo 3-1 il Notaresco 1924 e ritrova anche i playoff con il riaggancio della quinta posizione (complice il ko del Fossombrone 2-1 ad Avezzano).Un’tutto cuore con le giuste motivazioni, ed è durante la ripresa che tira fuori il meglio dando una bella prova di determinazione. Un chiaro messaggio arrivato dal campo come segno di continuità e voglia di futuro.Dopo un primo tempo dai ritmi macchinosi, è durante la ripresa che i dorici trovano il giusto piglio. Prima Martiniello, per lui 14º centro in campionato, poi i subentrati Battistini e Bellucci a completare un’opera che urla

Potrebbe interessarti anche:

Serie D / SSC Ancona : a Riano contro Roma City a caccia di punti e certezze

Serie D / L’SSC Ancona torna a sorridere : 1-2 in casa del Roma City

Bilancio Ssc Napoli con utile da record : nessuno come gli azzurri in serie A

Ne parlano su altre fonti Finale al "Del Conero", Ancona-Notaresco 3-1: tris dorico con Martiniello, Bellucci e Battistini - LA CRONACA. Serie D / L’SSC Ancona urlo di rivalsa: battuto in casa 3-1 il Notatesco. Ancona, ritorno al successo - e al quinto posto - nel "Del Conero" silente. L’Ancona vince contro il Notaresco: sorpasso playoff a tre giornate dal termine. Calcio: Ssc Ancona-Notaresco Calcio finisce 3-1. Il ricordo in campo di Salvatore "Totò" Mazzarano. Serie D / SSC Ancona: clima di bufera: “liberate l’Ancona”, tuona Curva Nord.

anconatoday.it riferisce: Serie D, Ancona-Notaresco: penultima in casa per i dorici, davanti alla "Nord" vuota - LA DIRETTA - Ritorno dei biancorossi tra le mura amiche dopo il blitz di Riano, contro gli abruzzesi a caccia di punti salvezza. Curva deserta per protesta contro l'attuale proprietà. SEGUI LA NOSTRA DIRETTA ...

Segnala anconatoday.it: Ancona, ritorno al successo - e al quinto posto - nel "Del Conero" silente - I biancorossi piegano 3-1 il Notaresco dando continuità al successo conrto il Roma City di domenica scorsa. Ora il derby-spareggio per la quinta piazza sul campo del Fossombrone scavalcato in classifi ...

Lo riporta corriereadriatico.it: Serie D, la Samb a Teramo può conquistare la C. Ancona e Fossombrone si giocano il quinto posto. Fermana e Civitanovese, allarme Eccellenza - ANCONA Girone F di Serie D in campo oggi, domenica 13 aprile. Quartultima di campionato. Questo il programma completo delle sfide in programma alle 15.