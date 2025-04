SWIM ZONE Speciale Assoluti – E’ già poker di pass mondiali Deplano e Bottazzi incantano

pass mondiali nella prima giornata degli Assoluti primaverili di Riccione. Strappano il ticket per Singapore Simona Quadarella negli 800 stile libero, Anita Bottazzo e Lisa Angiolini nei 100 rana e Leonardo Deplano con il migliore crono al mondo stagionale nei 50 stile libero. Bene anche Razzetti, Bacico e Sara Curtis nella prima frazione della staffetta veloce. Aglaia Pezzato ed Enrico Spada analizzano i risultati della giornata di apertura degli Assoluti in diretta

