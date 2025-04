Juventusnews24.com - Juventus Lecce, sprazzi di vecchio Koopmeiners: il ritorno al gol lo avvicina a una statistica di reti casalinghe ottenute con l’Atalanta! Il dato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, la rete contro i salentini rievocadel! L’olandesequellaottenuta conIl Teunammirato ieri è, per certi versi, quello che si è distinto meravigliosamente con. La rete, messa a segno contro il, vale l’mento di unarealizzativa per il centrocampista della Juve. Ecco di cosa si tratta.– «Tutti e tre i gol segnati da Teunin questa Serie A sono arrivati in partite: l’olandese ha realizzato piùin gare interne in un singolo massimo torneo solamente nella stagione 2022/2023 (otto, con la maglia del).».Leggi sunews24.com