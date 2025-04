Sassuolo in Serie A l’Inter si complimenta Bentornati Vi aspettiamo

Sassuolo è ufficialmente tornato in Serie A dopo una sola stagione dalla retrocessione. l’Inter si è congratulata con la squadra neroverde per questo enorme traguardo conquistato in anticipo.COMPLIMENTI PUBBLICI – l’Inter attraverso un post pubblicato su Twitter ha voluto mandare un messaggio di stima e benvenuto: «Bentornati in Serie A! Vi aspettiamo a San Siro». Un gesto di sportività che conferma il rispetto tra due club che negli anni hanno scritto pagine interessanti della Serie A. Il Sassuolo, infatti, è stato spesso un avversario ostico per i nerazzurri, con diversi risultati sorprendenti negli scontri diretti. Un gesto di sportività che conferma il rispetto tra due club che negli anni hanno scritto pagine interessanti della Serie A. Il Sassuolo, infatti, è stato spesso un avversario ostico per i nerazzurri, con diversi risultati sorprendenti negli scontri diretti. Inter-news.it - Sassuolo in Serie A, l’Inter si complimenta: «Bentornati! Vi aspettiamo» Leggi su Inter-news.it Ilè ufficialmente tornato inA dopo una sola stagione dalla retrocessione.si è congratulata con la squadra neroverde per questo enorme traguardo conquistato in anticipo.COMPLIMENTI PUBBLICI –attraverso un post pubblicato su Twitter ha voluto mandare un messaggio di stima e benvenuto: «inA! Via San Siro». Un gesto di sportività che conferma il rispetto tra due club che negli anni hanno scritto pagine interessanti dellaA. Il, infatti, è stato spesso un avversario ostico per i nerazzurri, con diversi risultati sorprendenti negli scontri diretti. Un gesto di sportività che conferma il rispetto tra due club che negli anni hanno scritto pagine interessanti dellaA. Il, infatti, è stato spesso un avversario ostico per i nerazzurri, con diversi risultati sorprendenti negli scontri diretti.

Potrebbe interessarti anche:

Sassuolo - Lovato : «Serie A? Da Palermo abbiamo imparato tanto - nulla era scontato! Il mio futuro? Rispondo così»

Serie B - Pisa e Spezia frenano in campo ma non in quota : per i bookie Sassuolo già in A - la Cremonese...

Serie B - 26esima giornata : il Sassuolo vince ancora - il Modena frena lo Spezia

Ne parlano su altre fonti Il Sassuolo torna in Serie A, l’Inter si congratula: “Bentornati, vi aspettiamo a San Siro”. Serie A Femminile eBay | Inter-Sassuolo 3-0 | Foto, interviste, highlights e match report. L’Inter batte la Juventus con due gol nel recupero e accorcia in classifica, salvezza raggiunta per il Sassuolo. Serie A, Juventus beffata dall'Inter con polemiche, salvezza Sassuolo: risultati 5° giornata e classifica poule scudetto e salvezza. Inter 3-0 Sassuolo | Highlights | Serie A Femminile 24-25. Inter-Sassuolo (Serie A Femminile): quando gioca, dove vederla in tv e pronostico.

Segnala gazzetta.it: Paolo Cannavaro, cuore Sassuolo: "Per tornare in A serviva una rivoluzione. È un capolavoro" - L'ex difensore si unisce ai festeggiamenti per la promozione della squadra di Grosso. Legatissimo ai neroverdi, racconta emozionato la rinascita del club ...

Come scrive msn.com: Sassuolo in Serie A, ora è ufficiale. Decisivo il pareggio tra Mantova e Spezia - Il Sassuolo è matematicamente promosso in Serie A, dopo il pareggio per 2-2 dello Spezia sul campo del Mantova (per i padroni di casa 2 gol di Maggioni, per i liguri a segno Aurelio e ...

Riporta msn.com: Il Sassuolo torna in Serie A, ora è caccia ai primati di Benevento e Juventus: i segreti di una stagione epocale - Ora è ufficiale: dopo la vittoria nel derby contro il Modena e la mancata vittoria dello Spezia, il Sassuolo ritorna in Serie A. La prima stagione in Serie B,.