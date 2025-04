Ryan Gosling Eva Mendes orgogliosa della sua battaglia per gli Oscar agli stuntman

Ryan Gosling? Preparati, perché c'è una novità che ti farà sorridere! Eva Mendes è al settimo cielo per suo marito, Ryan Gosling, e la sua tenace campagna per far riconoscere il lavoro degli stuntman agli Oscar ha avuto successo. La Campagna di Ryan Gosling: Un Successo MeritatoDurante il tour promozionale del film 'Fall Guy', Ryan Gosling si è fatto portavoce della necessità di premiare il Best Stunt Design agli Academy Awards. Un'iniziativa che ha portato alla creazione di una categoria dedicata, un traguardo storico per l'industria cinematografica. L'Orgoglio di Eva Mendes e il Supporto SocialEva Mendes ha espresso tutta la sua ammirazione sui social media, condividendo foto di Ryan Gosling con il regista David Leitch e Seth Phillip di @dudewithsign, che teneva in mano un cartello con la scritta: “Date un Oscar agli stunt”. Mistermovie.it - Ryan Gosling: Eva Mendes orgogliosa della sua battaglia per gli Oscar agli stuntman! Leggi su Mistermovie.it Sei un fan di? Preparati, perché c'è una novità che ti farà sorridere! Evaè al settimo cielo per suo marito,, e la sua tenace campagna per far riconoscere il lavoro degliha avuto successo. La Campagna di: Un Successo MeritatoDurante il tour promozionale del film 'Fall Guy',si è fatto portavocenecessità di premiare il Best Stunt DesignAcademy Awards. Un'iniziativa che ha portato alla creazione di una categoria dedicata, un traguardo storico per l'industria cinematografica. L'Orgoglio di Evae il Supporto SocialEvaha espresso tutta la sua ammirazione sui social media, condividendo foto dicon il regista David Leitch e Seth Phillip di @dudewithsign, che teneva in mano un cartello con la scritta: “Date unstunt”.

