Calcio Serie D Vigor Senigallia 0 0 bruttino ma che serve alla classifica

Vigor a chi la ama”: uno striscione della curva testimonia il sentire del popolo Vigorino del dopo LewisSenigallia, 13 Aprile 2025 – Finisce 0-0 tra Vigor Senigallia ed Atletico Ascoli ed è un punto che avvicina entrambe alla salvezza.Punto che va senz’altro meglio ai locali, a cui il successo serviva di più ma che fanno poco, davvero troppo poco considerata la posta in palio, per vincere contro un Atletico organizzato, che concede pochissimo ed è più pericoloso e forse un gol lo fa pure ma arbitro e guardalinee non lo vedono.Antonioli, senza Pesaresi, cambia molto inserendo Tomba sulla fascia, riproponendo Subissati e De Angelis per Gonzalez, ma la sua Vigor dovrebbe mettere in campo ben altra cattiveria e pericolosità. .com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, 0-0 bruttino ma che serve alla classifica Leggi su .com L’Atletico Ascoli chiude tutti gli spazi ed è più pericoloso (con dubbio gol annullato), ma i locali fanno davvero troppo poco.“Laa chi la ama”: uno striscione della curva testimonia il sentire del popoloino del dopo Lewis, 13 Aprile 2025 – Finisce 0-0 traed Atletico Ascoli ed è un punto che avvicina entrambesalvezza.Punto che va senz’altro meglio ai locali, a cui il successo serviva di più ma che fanno poco, davvero troppo poco considerata la posta in palio, per vincere contro un Atletico organizzato, che concede pochissimo ed è più pericoloso e forse un gol lo fa pure ma arbitro e guardalinee non lo vedono.Antonioli, senza Pesaresi, cambia molto inserendo Tomba sulla fascia, riproponendo Subissati e De Angelis per Gonzalez, ma la suadovrebbe mettere in campo ben altra cattiveria e pericolosità.

