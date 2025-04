Controlli degli Ispettori Ambientali a Latina: 63 persone controllate, elevate 4 sanzioni per un totale di 1.200 euro.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 aprile 2025 – Proseguono senza sosta le attività di controllo da parteVigiles-Fipsas del Comune divolte al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti e al mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata.Nel fine settimana appena trascorso sono statecomplessivamente 63e informate sul corretto smaltimento dei rifiuti urbani. Gli accertamenti hanno portato all’elevazione di 4amministrative, per un importo complessivo di 1.200, a causa di conferimenti errati dei rifiuti e abbandono di immondizia su suolo pubblico.Durante le verifiche sono stati individuati e sanzionati due cittadini trovati in possesso di due monovolumi carichi di rifiuti di varia natura, pronti per essere scaricati illegalmente.